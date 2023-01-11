В Орле появились специалисты по связям со спортсменами

11.1.2023 | 10:03 Новости, Спорт

Новый отдел появился в новом департаменте.

Фото мэра Мценска Николая Кочетаева

Как уже рассказывал «Орелград», в конце 2022 года губернатор Андрей Клычков существенно повысил статус регионального управления по физической культуре и спорту, создав одноименный департамент. В последний рабочий день прошлого года были утверждены положения о структурных подразделениях вновь созданного департамента. В частности, в его структуру вошли управление экономики и финансов, управление взаимодействия с физкультурно-спортивными организациями и развития спортивной инфраструктуры, отдел развития спорта и физкультурно-массовой работы и отдел правового обеспечения.
Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Клычков, оно уже начало действовать. Особый интерес вызывает управление взаимодействия с физкультурно-спортивными организациями и развития спортивной инфраструктуры. Оно находится в непосредственном подчинении руководителя департамента.

В число его функций включено участие в разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Орловской области, региональных проектов по развитию физической культуры и спорта и межмуниципальных программ в сфере физической культуры и спорта, реализуемых в том числе в рамках национальных проектов. Управление будет курировать спортивные федерации, требуя от них не только ежегодные отчеты о своей деятельности, но и программы развития соответствующих видов спорта в Орловской области.

Также сотрудники управления должны принимать участие в информационном обеспечении официальных физкультурных и спортивных мероприятий и обеспечивать условия для развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивных сборных команд региона и спортивного резерва для них. Еще одной из основных задач нового ведомства станет участие «в создании условий для осуществления инновационной и экспериментальной деятельности в сфере физической культуры и спорта в Орловской области и внедрения достигнутых результатов в практику». Кроме того, на него возложена миссия «по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской антидопинговой организацией».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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