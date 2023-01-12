Оглашены итоги проверки Фонда защиты дольщиков

12.1.2023 | 9:01 Важное, Новости, Экономика

Информацию по результатам контрольного мероприятия обнародовала КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области завершила проверку отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности унитарной некоммерческой организации «Фонд Орловской области по защите прав граждан – участников долевого строительства». Мероприятие было плановым. По его результатам было установлено, что в нарушение  Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ» постановлением правительства Орловской области о создании  Фонда не были определены порядки утверждения плана его деятельности и бюджета, в том числе сметы административно-хозяйственных расходов, штатного расписания, размера фонда оплаты труда работников.

Порядок предоставления из областного бюджета субсидии в виде имущественного взноса данной некоммерческой организации, по мнению КСП,  не соответствует общим требованиям, утвержденным постановлением правительства РФ. При предоставлении самой субсидии были допущены нарушения — соглашения о предоставлении субсидий заключены с нарушением установленных сроков, отсутствуют формы отчетов об использовании субсидии и о достижении значения результата предоставления субсидии. 

«Планом деятельности Фонда на 2022 год определены мероприятия со сроком реализации по сентябрь 2022 года, на 4-й квартал 2022 года деятельность Фонда планом не предусмотрена, — отмечают аудиторы. — При отсутствии определенности в отношении необходимости дальнейшей деятельности Фонда, проектом областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на 2023 год планируется субсидия на содержание Фонда в размере 9,824 миллиона рублей».

Также  установлено, что в связи с размещением Фонда с момента его образования в помещениях с высокой арендной платой только за 2021 год и 8 месяцев 2022 года (20 месяцев исследуемого периода) дополнительные расходы областного бюджета на предоставление субсидии Фонду составили 703,7 тысячи рублей. Численность сотрудников отдела юридического сопровождения и закупок превышает расчетный норматив штатной численности, определенный в соответствии с типовыми нормативами. Это  привело к дополнительным расходам на заработную плату с начислениями в сумме 1,583 миллиона рублей.

Существенные нарушения были выявлены и при визуальном осмотре завершенного строительством многоквартирного жилого дома № 46 по улице  Бурова в городе Орле. КСП считает, что при проектировании фундамента не были учтены гидрогеологические условия площадки и возможность их изменения в процессе строительства и эксплуатации сооружения. В результате технический подвал в большей части оказался подтоплен, в отдельных помещениях подвала высота уровня воды составляла более 0,1 метра. В нарушение СНиП на поверхности кровли некачественно выполнен уклон (контруклон) к дождеприемной воронке.

ИА «Орелград»

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