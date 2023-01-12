Орловцам предложили переселяться по новому закону

Областные власти дали разъяснения по изменениям в законодательстве.

В России вступили в силу изменения, внесенные в федеральный закон о занятости. Они были приняты еще в минувшем году, но начали действовать только в 2023-м. Поправки затронули механизм реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, то есть они напрямую касаются и Орловской области. В связи с этим областное управление труда и занятости дало соответствующие разъяснения по новому порядку. Так, ведомство сообщает, что изменениями был расширен круг получателей услуг по содействию в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства.

«Ранее правом на бесплатное получение в государственной службе занятости этих услуг обладали только безработные, — уточнили в управлении. — Теперь же воспользоваться ею смогут и те, кто статуса безработного не имеет, но зарегистрирован в центре занятости населения как ищущий работу. Решение об оказании содействия указанным лицам в переезде и переселении, согласно документу, будут принимать органы службы занятости по месту жительства гражданина».

К слову, согласно приведенной статистике, в минувшем году около двух десятков орловцев воспользовались возможностью переезда для трудоустройства. Так, жители Орловского муниципального округа, Должанского и Кромского районов в рамках данной программы перебрались в Орел, жители Глазуновского района переехали в Троснянский район, а жители областного центра нашли себе новую работу в Мценске и Кромах. В управлении поясняют, что в рамках данной программы переезд — это смена места жительства на период временного трудоустройства граждан. А переселение предусматривает смену места жительства на неопределенный срок.

«Напомним, что при переезде в другую местность для трудоустройства по направлению органов служб занятости безработным гражданам выплачивается поддержка, включающая суточные расходы за время следования к месту работы и обратно, оплату стоимости проезда к месту работы и обратно и оплату найма жилого помещения (за исключением случаев, когда переезд работника осуществляется за счет средств работодателя и когда работодатель предоставляет работнику жилое помещение)», — говорят в ведомстве.

При переселении для трудоустройства по направлению органов службы занятости безработным и членам их семей оказывается финансовая поддержка в виде оплаты стоимости проезда и провоза имущества к новому месту жительства, суточные расходы за время следования к новому месту жительства, единовременное пособие, размер которого устанавливается в зависимости от территории переселения.

ИА «Орелград»