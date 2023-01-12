Орловец уверенно опознал педофила, напавшего на него 12 лет назад

12.1.2023 | 9:49 Новости, Происшествия

О направлении в суд уголовного дела сообщил СУ СК России по Орловской области.

Обвиняемый в апреле 2010 года на территории Крестительского кладбища в Орле совершил насильственные действия сексуального характера над 9-летним мальчиком. Ребенок возвращался из школы. После совершения преступления мужчина уехал из Орловской области.

Осенью 2022 года было установлено совпадение выявленного на месте преступления генетического материала с профилем конкретного человека. Подозреваемого нашли и задержали. Им оказался  39-летний житель Краснодарского края, ранее судимый.

«Потерпевший уверенно опознал обвиняемого как лицо совершившее преступление и полностью его изобличил в ходе очной ставки, — рассказал журналистам «Первого областного» старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области Александр Коргин. – Обвиняемый под тяжестью улик сознался в содеянном».

Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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