Орловец уверенно опознал педофила, напавшего на него 12 лет назад

О направлении в суд уголовного дела сообщил СУ СК России по Орловской области.
Обвиняемый в апреле 2010 года на территории Крестительского кладбища в Орле совершил насильственные действия сексуального характера над 9-летним мальчиком. Ребенок возвращался из школы. После совершения преступления мужчина уехал из Орловской области.
Осенью 2022 года было установлено совпадение выявленного на месте преступления генетического материала с профилем конкретного человека. Подозреваемого нашли и задержали. Им оказался 39-летний житель Краснодарского края, ранее судимый.
«Потерпевший уверенно опознал обвиняемого как лицо совершившее преступление и полностью его изобличил в ходе очной ставки, — рассказал журналистам «Первого областного» старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области Александр Коргин. – Обвиняемый под тяжестью улик сознался в содеянном».
Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИА «Орелград»