Орловец уверенно опознал педофила, напавшего на него 12 лет назад

О направлении в суд уголовного дела сообщил СУ СК России по Орловской области.

Обвиняемый в апреле 2010 года на территории Крестительского кладбища в Орле совершил насильственные действия сексуального характера над 9-летним мальчиком. Ребенок возвращался из школы. После совершения преступления мужчина уехал из Орловской области.

Осенью 2022 года было установлено совпадение выявленного на месте преступления генетического материала с профилем конкретного человека. Подозреваемого нашли и задержали. Им оказался 39-летний житель Краснодарского края, ранее судимый.

«Потерпевший уверенно опознал обвиняемого как лицо совершившее преступление и полностью его изобличил в ходе очной ставки, — рассказал журналистам «Первого областного» старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области Александр Коргин. – Обвиняемый под тяжестью улик сознался в содеянном».

Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»