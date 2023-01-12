Орловский «бизнес» забывает сообщать полиции о мигрантах

Названо самое распространенное нарушение в сфере миграционного контроля.

Как уже рассказывал «Орелград», Управление по вопросам миграции регионального УМВД России обнародовало обзор практики осуществления федерального государственного контроля в сфере миграции за 11 месяцев 2022 года. За отчетный период времени в Орловской области было проведено 1159 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушений миграционного законодательства. В частности, сотрудниками УВМ были объекты строительства, в том числе 25 в жилом секторе. Годом ранее было проверено 35 таких объектов.

Кроме того, сотрудники УВМ посетили с проверкой одно промышленные предприятия (в 2021 году – три промышленных предприятия), два объекта торговли (в 2021 году – 11), 231 домовладение (в 2021 году – 205), а также 900 иных объектов (в 2021 году – 1063). В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были заведены административные дела, анализ которых также провело Управление по вопросам миграции. Оно выявило наиболее распространенное нарушение.

Из анализа следует, что таковым является неуведомление (нарушение установленного порядка уведомления) территориального органа МВД России о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров либо гражданско-правовых договоров на выполнение работ и оказание услуг с иностранными работниками в срок. На подачу такого уведомление закон отводит не более трех рабочих дней с даты заключения или расторжения соответствующего договора. В минувшем году было заведено 38 соответствующих административных материалов.

Из обзора Управления по вопросам миграции УМВД России по Орловской области также следует, что в отчетном периоде времени в рамках профилактических мероприятий в адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей было внесено 18 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований миграционного законодательства.

ИА «Орелград»