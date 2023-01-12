Орловским депутатам раскрыли причины подростковой преступности

Отчет начальника МО МВД России «Новосильское» прозвучал на сессии райсовета.

Депутаты Новосильского районного Совета заслушали и приняли к сведению отчет начальника МО МВД России «Новосильское» о результатах оперативно-служебной деятельности за 2022 год. Из него следует, что на указанной территории в минувшем году не было допущено грубых нарушений общественного порядка. При этом было проведено 19 религиозных и культурно-зрелищных мероприятий, в которых для охраны общественного порядка задействовались сотрудники полиции.

На дату проведения парламентской сессии в местный отдел полиции поступило и было рассмотрено 1307 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и обращений граждан, что на 3,1 процента меньше показателя предыдущего года. Докладчик заверил депутатов в том, что по всем поступившим сообщениям, заявлениям и обращениям граждан были проведены проверки, заявителям направлены ответы о принятых мерах реагирования.

Особое внимание было уделено подростковой преступности. Из отчета следует, что в районе проводилась активная предупредительно-профилактическая работа среди несовершеннолетних. В отделе полиции в настоящий момент на профилактическом учете состоят два подростка и пять родителей, недобросовестно исполняющих свои обязанности по содержанию и воспитанию детей. Всего в минувшем году в Новосиле было зарегистрировано одно преступление, совершенное несовершеннолетним.

«Безусловно, одной из основных причин криминализации подростковой среды является ослабление контроля за ними со стороны родителей, которые сами зачастую являются негативным примером равнодушного антиобщественного поведения, не принимают должностных мер к воспитанию и содержанию детей, — говорится в отчете. — Приведенная статистика свидетельствует о необходимости продолжения целенаправленного активного воздействия со стороны всех субъектов профилактики, в том числе общественности на вопросы досуговой занятости подростков, обеспечения надлежащего контроля за неблагополучными семьями в целях защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, недопущения их вовлечения в совершение противоправных действий, снижения агрессивности в их поведении».

Районные депутаты согласили с этим тезисом и оформили решение, в котором рекомендовали администрации района продолжить сотрудничество и взаимодействия с полицией, в том числе, в сфере профилактики подростковой преступности. Добавим, что в минувшем году в Новосильском районе было возбуждено 50 административных дел по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

ИА «Орелград»