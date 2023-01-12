С администрации Орла взыскали 3 млн за перелом черепа

Город ответит за свалившуюся на 16-летнего юношу наледь.

Накануне, 11 января, областной суд взыскал 3 миллиона рублей в пользу семьи парня, которая уже почти год живет в состоянии стресса, сообщает «Орловское информбюро».

Несчастье произошло 18 февраля 2022 года. Парень выходил из арки дома №3 на улице Гостиной. На него упала ледяная глыба, причинив перелом свода и снования черепа, ушиб головного мозга. Пострадавший потерял сознание и остался лежать на земле. Скорую вызвал очевидец. За жизнь парня боролись медики НКМЦ. Полностью восстановить здоровье не удалось.

Оказалось, что у дома-памятника нет управляющей компании. В таком случае за содержание брошенных УК домов отвечает администрация города.

ИА «Орелград»