С администрации Орла взыскали 3 млн за перелом черепа

12.1.2023 | 9:19 Важное, Новости, Происшествия

Город ответит за свалившуюся на 16-летнего юношу наледь.

Накануне, 11 января, областной суд взыскал 3 миллиона рублей в пользу семьи парня, которая уже почти год живет в состоянии стресса, сообщает «Орловское информбюро».

Несчастье произошло 18 февраля 2022 года. Парень выходил из арки дома №3  на улице Гостиной. На него упала ледяная глыба, причинив перелом свода и снования черепа, ушиб головного мозга. Пострадавший потерял сознание и остался лежать на земле. Скорую вызвал очевидец. За жизнь парня боролись медики НКМЦ. Полностью восстановить здоровье не удалось.

Оказалось, что у дома-памятника нет управляющей компании. В таком случае за содержание брошенных УК домов отвечает администрация города.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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