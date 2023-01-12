У «ТТП» таинственно «испарились» десятки миллионов рублей и автобусы

Проверку эффективности расходования средств провела КСП.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала план своей деятельности на первый квартал 2023 года. Например, документом предусмотрена проверка законности и эффективности использования МКУ «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». В данном случае анализу будут подвергнуты средства бюджета города Орла, выделенные в 2021 и 2022 годах на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети областного центра. Примечательно, что данное мероприятие будет проведено сразу вслед за проверкой эффективности деятельности МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» и использования переданного ему в хозяйственное ведение муниципального имущества.

Как ранее сообщала КСП, по результатам контрольного мероприятия было установлено, что потери предприятия составили 11,573 миллиона рублей. Например, 2.22 миллиона рублей было потрачено на приобретение неисправных транспортных средств, нуждавшихся в ремонте и неиспользуемых в хозяйственной деятельности. Более миллиона рублей у МУПа ушло на судебные расходы в связи с исками энергетиков. Пени за несвоевременную оплату потребленной электроэнергии составили 5,686 миллиона, а исполнительские сборы – 2,062 миллиона рублей.

Также аудиторы указали на приобретение МУПом у «Дорожной службы» и «Орелводоканала» дизельного топлива по завышенной цене. Но и это еще не все — недостача денежных средств в кассе предприятия за 2020, 2021 годы и 9 месяцев 2022 года, по оценкам аудиторов, составила 63,4 миллиона рублей. Кроме того, была выявлена недостача девяти автобусов ЛиАЗ первоначальной стоимостью 72,672 миллиона рублей «в связи с отсутствием документального подтверждения их фактического получения МУП «ТТП» и транспортировки в город Орел, а также отсутствием регистрационного учета в органах ГИБДД УМВД России по Орловской области».

Кроме того, на первый квартал текущего года запланирована проверка эффективности расходования МБДОУ «Детский сад №65 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному направлению развития детей» города Орла. Изучать аудиторы будут средства, потраченные на оплату труда работников и питание дошколят. Напомним, ранее КСП провела аналогичную проверку в МБДОУ «Детский сад № 37», результатами которой заинтересовалась прокуратура Орловской области. По мнению аудиторов, в этом учреждении цены на пищевые продукты по тринадцати муниципальным контрактам превышали среднерыночные цены (по данным Орелстата) на 103,5-266,3 процента. Неэффективное расходование средств на организацию питания всего было оценено в 2,217 миллиона рублей.

ИА «Орелград»