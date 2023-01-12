В Орле более 5000 работников-нелегалов вывели из «тени»

Служба занятости рассказала о борьбе с теневой занятостью в регионе.



В Орловской области в прошлом году в результате предпринятых властями мер были легализованы более 5000 так называемых теневых работников. Такие данные привели в региональном управлении труда и занятости. В ведомстве отметили, что план для Орловской области составлял 3,8 тысячи легализованных теневых работников за весь 2022 год. Он был перевыполнен, так как всего из тени было выедено 5,2 тысячи таких работников. Поясним, что они трудились без официального оформления трудовых отношения с работодателем, за что получали «зарплату в конвертах». Подобное невыгодно как для самого работника, так и для государства.

«Серая» заработная плата — это не только отсутствие отпускных и больничных, невозможность получить положенные выплаты при травмах, но и ущерб госбюджету в виде недополученных доходов, удар по предпринимательству в виде нечестной конкуренции, возможное негативное воздействие на здоровье людей, получающих некачественные услуги и непроверенную продукцию», — говорят в управлении труда и занятости.

Также в ведомстве привели результаты мониторинга. Последний показал, что в прошлом году наиболее эффективно работа по снижению теневой занятости велась в Мценске и Мценском районе, Залегощенском, Знаменском, Малоархангельском, Дмитровском районах, а также областном центре. Во всех перечисленных муниципальных образованиях плановые ожидаемые результаты были превышены в 1,5-2 раза.

«В Покровском районе с начала года было выявлено 78 работников без трудового договора, которые по результатам проведенной работы были официально трудоустроены в течение года, — уточнили в управлении. — Администрацией Троснянского района совместно с центром занятости в течение 2022 года было выявлено 97 неформально занятых человек, удалось добиться официального трудоустройства 48 из них. Эффективно велась работа в Свердловском, Глазуновском, Новосильском, Ливенском и других районах Орловской области».

Стоит также отметить, что в Орловской области работают телефоны «горячей линии», на которые граждане могут позвонить и сообщить о фактах теневой занятости. Например, можно позвонить в инспекцию труда (телефон — 76-02-57), прокуратуру (43-63-89), управление труда и занятости департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области (55-24-84), а также в районный отдел по труду или налоговый орган по месту регистрации предприятия или по месту жительства работника.

ИА «Орелград»