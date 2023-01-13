Численность рабочей силы в Орле вернулась на уровень 2020 года

Орелстат представил обновленные результаты проведенного обследования.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области по итогам проведенного обследования, численность рабочей силы (люди в возрасте 15 лет и старше) в сентябре-ноябре 2022 года составила 349,7 тысячи человек. Из них 336,7 тысячи человек были заняты в экономике, а 13 тысяч орловцев не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. В соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные.

Кроме того, в Орловской области статистики насчитали 263 тысячи человек, которые по своим критериям не входят в состав рабочей силы. Речь идет в основном о детях. Таким образом, уровень занятости населения региона составляет 55 процентов. Интересно, что общий уровень безработицы оценен аналитиками всего в 3,7 процента. При этом уровень регистрируемой безработицы еще меньше – он составляет 0,7 процента. Впрочем, в последнем случае считаются только те граждане, которые официально имеют статус безработных.

Что касается численности рабочей силы, то она в последние годы держится примерно на одном уровне. В данный момент показатель вернулся фактически на уровень 2020 года, когда численность рабочей силы в Орловской области составляла 349,6 тысячи человек. Максимальный показатель был зафиксирован в августе-октябре 2022 года – 352,5 тысячи человек, минимальный – во втором квартале 2021 года, когда численность рабочей силы в регионе сократилась до 333,7 тысячи человек.

ИА «Орелград»