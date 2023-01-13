Круглый призвал изменить закон о страховых медорганизациях

Орловский сенатор выступил с интересной инициативой.

Заслуженный врач России, член Комитета Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Круглый, представляющий Орловскую область, заявил о том, что страховые компании должны помогать пациентам, а не перекладывать деньги из одного кармана в другой. Он также предложил изменить законодательство о страховых медицинских организациях. Своей идеей сенатор поделился в беседе с «Парламентской газетой». По его словам, дискуссия об эффективности работы страховых медицинских организаций идет уже достаточно давно. Несколько лет назад вопрос, нужна ли вообще эта прослойка между фондом ОМС и лечебными учреждениями, поднимала Валентина Матвиенко.

«Если вы помните, в 2016-2017 годах в России началось формирование института страховых медицинских поверенных, — говорит Владимир Круглый. — Предполагалось, что эта структура будет состоять из трех уровней. Первый — это специалисты кол-центра, консультирующие граждан. Второй — персональные страховые поверенные, которые должны организовывать работу с застрахованными, информировать пациентов о профилактических мероприятиях вроде диспансеризации, сопровождать их при организации медпомощи и отслеживать соблюдение их прав. И, наконец, третий уровень — эксперты, работающие с документацией лечебных учреждений».

Как отмечает сенатор, идея была хорошей, но реализовать ее не удалось. По-прежнему работает только первый уровень, то есть кол-центры страховых медицинских организаций, куда может обратиться любой пациент, у которого возникли какие-то сложности при получении медпомощи. Однако тут возникает проблема информированности: столкнувшись с трудностями в больнице или поликлинике, пациенты, как правило, обращаются в администрацию клиники. И мало кто знает, что первая инстанция, где должны помочь решить проблему, — это страховая медицинская организация, выдавшая полис ОМС.

«Именно для этого и были созданы эти структуры, — напоминает Владимир Круглый. — Номер телефона, по которому можно позвонить, указан на обороте полиса ОМС. Вот и получается, что фактически страховщики не выполняют в полной мере свою основную задачу. Они занимаются в основном тем, что получают средства из фонда ОМС и направляют их в лечебное учреждение — переводят деньги из одного кармана в другой. Другая их роль — контролировать медучреждения и штрафовать за нехватку тех или иных документов. Но пациентам, по моему глубокому убеждению, нужно вовсе не это. Им нужно, чтобы страховщики помогали организовать лечение и разрешали конфликтные ситуации. А сейчас пришел, к примеру, человек в поликлинику, чтобы попасть на УЗИ, а записи нет. Ему предлагают пройти это обследование платно. Вот и идет человек платить, ругая нашу бесплатную медицину».

ИА «Орелград»