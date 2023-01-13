Латвия продолжила закупки орловского шрота

Недружественное государство закрывает глаза на санкции ЕС.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, за первые 10 дней 2023 года предприятия указанных регионов отгрузили более 19 тысяч тонн подкарантинной продукции. В ведомстве подчеркнули, что работы в праздничные дни была организована «в целях недопущения нарушения сроков поставок подкарантинной продукции и простоя транспортных средств». Сотрудники Управления Россельхознадзора в эти дни проверяли партии грузов и выдавали на них фитосанитарные и карантинные сертификаты.

Всего под их контролем за первую декаду января было отправлено на экспорт 3,123 тысячи тонн зерна и продуктов его переработки. В целом на данные партии было оформлено 46 фитосанитарных сертификатов. Отметим, что в числе главных покупателей такой продукции, как и в прошлом году, числятся страны, внесенные в России в список недружественных. Например, из Орловской области уже в 2023 году в Латвию, известную своей русофобской позицией, было отправлено 1865,9 тонны подсолнечного и рапсового шротов. Курская область отправила в эту страну 1258 тонн зерна кукурузы.

«В другие регионы Российской Федерации за данный период было отгружено 16,347 тысячи тонн подкарантинной продукции, на которую оформлено 224 карантинных сертификата, в том числе с территории Курской области – 15 786 тонн пшеницы продовольственной в Краснодарский край и ячменя пивоваренного в Республику Татарстан, с территории Орловской области – 561,6 тонны пшеницы продовольственной в Краснодарский край», — добавили в ТУ Россельхознадзора.

ИА «Орелград»