Под Орлом спасли пассажиров «Паджеро», который застрял у реки

13.1.2023 | 11:50 Новости, Происшествия

Ночью 12 января сотрудники МЧС выезжали на помощь в Орловский муниципальный округ.

Автомобиль «Митсубиси Паджеро» застрял рядом с рекой. В машине находилась семья с ребенком. Выбраться из западни самим у них не получилось, около 23:50 позвонили спасателям.

«Сотрудники полиции маму с ребёнком отвезли домой, а пожарные и спасатели вытянули автомобиль на дорогу при помощи троса и тягача», — сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Судя по фото с места происшествия, водитель не оценил толщину льда. Машина оказалась в воде по двери. Спасатели резали лед пилой, чтобы вытащить машину на грунт.

ИА «Орелград»

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