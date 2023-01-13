Свободная от наркотиков территория нашлась под Орлом

Ни одного наркопреступления за год не выявили в Сосковском районе.

Информация о состоянии оперативной обстановки в Сосковском районе Орловской области за 2022 год представила местная полиция. Согласно ей, количество зарегистрированных сообщений о происшествиях, преступлениях и административных правонарушениях по сравнению с предыдущим годом снизилось на 6,1 процента и составило 804. Количество административных правонарушений снизилось на 26 процентов, зарегистрированных преступлений – сократилось на 24,5 процента.

Всего было зарегистрировано 40 преступлений, из которых к концу году удалось раскрыть 19. В настоящее время в производстве следователей и дознавателя находится 14 уголовных дел. Динамика основных видов преступлений характеризуется разнонаправленными тенденциями. Например, в районе было совершено всего шесть преступлений против личности. Количество преступлений, совершенных против собственности, осталось на уровне 2021 года — 30 преступлений, из них было раскрыто только 13.

«Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, оружия, коррупционной направленности, грабежей, разбоев и краж автотранспорта за истекший год на территории Сосковского района не совершались и не выявлялись, — следует из отчета о служебной деятельности. — Количество совершенных краж снизилось на 20 процентов и составило 12». Девять преступлений были совершены в общественных месте – столько же было совершено и годом ранее. В состоянии алкогольного опьянения было совершено всего два преступления, что ниже уровне предыдущего года на 71,4 процента.

Таким образом, Сосковский район на бумаге оказался территорией, свободной от незаконного наркооборота. Для сравнения, в целом в Орловской области по итогам 11 месяцев 2022 года сотрудниками органов внутренних дел во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами было выявлено 489 фактов незаконного оборота наркотических средств. В их числе: 377 — тяжких и особо тяжких преступлений, 150 — совершенных в крупном размере, 28 — в особо крупном размере. Всего в регионе было зафиксировано 329 факта, связанных со сбытом наркотиков.

ИА «Орелград»