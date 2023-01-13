В Орле установили остановки с ошибками в названиях

Пока горожане приметили две опечатки.

Ошибки не сразу бросаются в глаза, но свидетельствуют, что исполняли контракт по производству и установке остановочных павильонов не орловцы. Так, в Орле появилась остановка Арлоса и Карачаевское шоссе.

В комментариях к фото в соцсетях пишут, что даже губернаторы ошибаются. Так, Александр Козлов регулярно придумывал новые улицы. Кроме того, все уже и забыли, что такое АЛРОСА (сокращение от «Алмазы России-Саха» — российская горнорудная корпорация).

«Ведь это надо было:

а) отправить в работу,

б) принять и не проверить.

Мелочь? Да. Но, как мы понимаем, из мелочей складывается целая жизнь и жизнь города тоже», — написал администратор в группе «Общественный транспорт».

Фото сообществ «Город Орел», «Общественный транспорт Орла онлайн».

ИА «Орелград»