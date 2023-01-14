Библиотеки помогут воспитать ороловских избирателей

Облизбирком и библиотечная система договорились о сотрудничестве.

В Орле подписано соглашение о взаимодействии между облизбирком и Централизованной библиотечной системой города. Об этом сообщила Избирательная комиссия Орловской области. Документ скрепили подписями председатель облизбиркома Лилия Пиняева и директор муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система города Орла». Стороны договорились сотрудничать по целому ряду направлений.

В частности, документом предусмотрено совместное проведение мероприятий, направленных на повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов, а также различных категорий участников избирательного процесса. Участники соглашения также будут помогать друг другу повышать уровень информированности жителей Орла об избирательном праве и избирательном процессе.

Соглашение предусматривает организацию встреч молодых и будущих избирателей с организаторами выборов, оказание помощи в организации и проведении лекций и семинаров с привлечением в качестве преподавателей ученых, руководителей и членов облизбиркома. Кроме того, библиотеки областного центра будут организовывать книжные выставки литературы по вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Ране территориальная избирательная комиссия города Ливны подвела итоги конкурса «Я — избиратель!». Он был предназначен для граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья. Также были подведены итоги конкурса творческих работ «Выборы и моя семья». Победителям в различных номинациях были вручены благодарственные письма ТИК. По информации облизбиркома, юных авторов творческих работ и их родителей поздравили Дед Мороз и Снегурочка, в роли которых выступили члены молодежной ТИК Михаил Лушенко и Елизавета Трубникова.

ИА «Орелград»