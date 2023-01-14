Клычков показал, как растет папина Любовь

Губернатор Орловской области мило поздравил в соцсетях с днем рождения дочь.

По словам главы региона, два года назад «произошло настоящее новогоднее волшебство».

«Время летит очень быстро, хочется ловить каждое мгновение её жизни, каждое ее новое слово. Большое счастье смотреть, как растёт папина Любовь, познает мир, делает свои первые открытия. И мы всегда будем рядом, чтобы помочь и поддержать.

С днём рождения, любимая наша именинница!

Пусть наши дети растут здоровыми и счастливыми, окруженные добрыми и хорошими людьми. А мы сделаем всё, чтобы на их лицах всегда сияла улыбка, а над головой было мирное небо. Желаю всем семейного счастья!»

Семья Андрея и Валерии Клычковых многодетная. Они воспитывают еще двоих сыновей. В одном из интервью супруга губернатора отметила, что гордится статусом многодетной матери. По ее словам, сын Всеволод похож темпераментом на папу.

«Они сдержаны, эмоционально скромны. Мы с Николаем более подвижные в этом отношении. Мне кажется, что Люба будет в нашей с Колей группе. Но похожа на папу!»

Николай в 2022 году пошел в первый класс. Всеволоду 14 лет.

ИА «Орелград»