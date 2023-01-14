Не менее четверти пожилых орловцев должны заняться спортом

Озвучены новые цели программы развития физкультуры и спорта.

В Орловской области начала действовать актуализированная государственная программа развития массового спорта и физической культуры. Соответствующие поправки были внесены в нее правительством региона. Оценка эффективности ее реализации проводится ежегодно «с целью уточнения степени достижения цели, решения задач и выполнения мероприятий». Для этого в документ заложены так называемые целевые индикаторы. Считается, что если они достигнуты, то выделенные бюджетные средства были потрачены эффективно.

В данном случае программа насчитывает свыше 20-ти целевых индикаторов. Например, ожидается, что реализация мероприятий государственной программы позволит увеличить долю населения Орловской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения до 55,5 процента уже в 2025 году. Более того, власти планируют довести долю граждан старшего возраста (женщины: 55–79 лет; мужчины: 60–79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности таких граждан до 25,8 процента все к тому же 2025 году.

Программа будет считаться выполненной, если порядка 41 процента сельских жителей также начнут регулярно заниматься спортом. Среди других задач можно выделить запланированное увеличение пропускной способности спортивных объектов Орловской области, увеличение количества орловцев, успешно сдавших нормативы ГТО, рост числа организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами. Планируется увеличить и число профессиональных спортсменов. Так, предполагается увеличить количество спортсменов в индивидуальных видах спорта, подготовленных для основных и резервных сборных команд России, до 36 человек к 2025 году.

ИА «Орелград»