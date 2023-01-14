Орловцам предложили побороться за президентские гранты

Заявочная кампания на новый конкурс стартует 1 февраля 2023 года.

Координационный комитет Президентского фонда культурных инициатив согласовал дату старта заявочной кампании нового грантового конкурса. Как сообщает Орловский областной центр народного творчества (ООЦНТ), она стартует уже 1 февраля и продлится по 20 марта 2023 года. Соответственно, жителям Орловской области предлагается принять в нем участие. В ООЦНТ подчеркнули, что это уже второй грантовый конкурс 2023 года, общий фонд которого составляет 4 миллиарда рублей. На сайте проекта для зарегистрированных пользователей уже доступна функция заполнения тестовой заявки, данные из которой затем можно будет оперативно перенести в основную форму.

«В новом грантовом конкурсе сохранится девять тематических направлений: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны/Вехи», «Многонациональный народ», «Мы вместе», — перечисляют в Орловской областном центре народного творчества. — Последнее, напомним, нацелено на интеграцию Донбасса и новых территорий в единое культурное пространство».

По условиям, заявки на конкурс могут подать негосударственные некоммерческие организации, а также коммерческие организации и муниципальные учреждения (кроме казенных) и индивидуальные предприниматели. Специально для них Фондом были разработаны методические рекомендации по созданию социокультурного проекта и бюджета заявки, чек-лист, записаны образовательные вебинары, выпущена серия обучающих подкастов. Фонд рекомендует внимательно ознакомиться с положением о новом конкурсе перед началом оформления заявки.

Напомним, Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Владимира Путина, озвученному 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию. На данный момент подведены итоги уже семи конкурсов и продолжается рассмотрение заявок, поступивших на восьмой конкурс. Его результаты будут объявлены в марте 2023 года. В целом поддержано уже 4064 проекта на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей. Отметим, что данные проекты реализуются на территории всей страны, в том числе и в новых регионах России.

ИА «Орелград»