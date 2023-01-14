Орловец убил собутыльника, «забывшего» налить ему самогона

Чудовищное по своей сути преступление совершил житель Урицкого района.

Вступило в силу решение по уголовному делу, рассмотренному в конце 2022 года Урицким районным судом Орловской области. Перед ним предстал ранее неоднократно судимый местный житель. Из мест лишения свободы он вышел совсем недавно, летом 2021 года. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Было установлено, что в апреле 2022 года он лишил жизни своего знакомого, использовав для этого пустячный повод.

Как следует из материалов дела, рецидивист в тот день распивал спиртное с женщиной. В какой-то момент парочка решила сходить к одному из своих знакомых, пенсионеру. Тот принял гостей, впустил их в свой дом. Они расположились на кухне, где какое-то время относительно мирно распивали спиртное. Однако затем фактически на пустом месте вспыхнул конфликт, который завершился драмой.

Хозяин дома наполнил свою рюмку самогоном, «забыв» наполнить рюмки своих гостей, и выпил в одиночку. Это буквально взбесило его собутыльника. Рецидивист набросился на пенсионера с кулаками и жестоко его избил. Скорую помощь он не стал вызывать, «так как подумал, что потерпевший пьяный и потом сам отойдет, когда протрезвеет». После этого он с дамой ушли из дома, а потерпевший остался один.

Рецидивиста задержали в начале мая 2022 года. Избитый им гражданин, пролежав 10 дней в реанимации областной больницы, скончался. В своих показаниях обвиняемый признал, что словесный конфликт произошел только из-за того, что «потерпевший, разливая спиртное, наливал только себе». Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также был удовлетворен гражданский иск сестры погибшего, в пользу которой с обвиняемого взыскано 300 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда, причиненного преступлением.

ИА «Орелград»