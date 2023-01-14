Орловским школьникам рассказали об опасности экстремизма

Беседы с учениками школ и лицеев провели полицейские.

В Орле сотрудники полиции в ходе встреч с учащимися рассказали об опасности экстремизма. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Орловкой области, правоохранители провели в учебных заведениях специальные тематические лекции. Данная работа на постоянной основе проводится в рамках мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде. Полицейские побывали в лицеях № 22 и 40, а также в школе № 25. Лекции провели сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД.

«Они рассказали учащимся о том, что такое экстремизм, какие его формы существуют на сегодняшний день, — говорят в пресс-службе УМВД. — В своем выступлении сотрудники полиции акцентировали внимание подростков на нормах уголовного законодательства Российской Федерации в данной сфере. В ходе встреч представители регионального УМВД также напоминали учащимся и о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать при общении в сети «Интернет». В рамках мероприятий юным орловцам были показаны профилактические фильмы. Также им вручили памятки».

В целом по Орловской области за 11 месяцев 2022 года в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ УМВД во взаимодействии с департаментом образования Орловской области было проведено 108 лекций, 14 круглых столов, пять родительских собраний в образовательных учреждениях области и четыре семинара. Целью всех этих мероприятий было формирование стойкого неприятия идеологии экстремизма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

ИА «Орелград»