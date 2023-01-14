Проведение общественных работ просубсидирует область

Порядок субсидирования на 2023 год утвердили областные власти.

Правительство региона издало постановление о реализации в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Орловской области. Документом вводится обновленный механизм субсидирования. В частности, утвержден порядок предоставления работодателям субсидий на возмещение их затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан.

Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Законом «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению является департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области. Он в установленном порядке будет перечислять деньги центрам занятости населения, которые затем будут пускать их на субсидирование общественных работ.

По условиям, субсидия предоставляется центрами занятости населения по результатам отбора работодателей. Причем способом проведения отбора является запрос предложений. Работодатели сами будут направлять заявки в центры занятости населения, которые, в свою очередь, отберут наиболее подходящие по критериям предложения. В результате работодатели получат временных работников, а безработные получат временную работу.

Размер субсидии определяется по формуле, учитывающей численность трудоустроенных на общественные работы человек, размер затрат на заработную плату «общественника и период занятости на общественных работах, за который предоставляется субсидия. Последний должен составлять от двух недель до трех месяцев. В случае пролонгации периода общественных работ по инициативе работодателя возмещение его дальнейших затрат субсидированию уже не подлежит.

Как уже рассказывал «Орелград», ранее правительство региона утвердило перечень видов оплачиваемых общественных работ в Орловской области в 2023 году. Также губернатор Андрей Клычков утвердил их объем. По информации пресс-службы губернатора, в перечень входит 152 вида оплачиваемых общественных работ. В их числе: благоустройство и озеленение зон отдыха, физкультуры и туризма, парков культуры, скверов; выращивание и уборка сельскохозяйственной продукции; доставка корреспонденции, работа курьером; обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, заготовка дров, косметический ремонт квартир), участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий и многое другое. Планируется, что в общественных работах примут участие 364 человека.

ИА «Орелград»