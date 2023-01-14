В Орле сократят продажи спиртного и сразятся с ожирением

Помощь в этой борьбе окажет программа формирования ЗОЖ.

Правительство Орловской области в новой редакции утвердило паспорт подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». Ее ответственным исполнителем является департамент здравоохранения Орловской области. Однако участие в реализации запланированных мероприятий принимают и другие профильные департаменты областной администрации. Авторы документа ставят сразу несколько первоочередных задач, в том числе увеличение продолжительности жизни населения Орловской области за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

Например, одной из заявленных целей является стабилизация показателя распространенности ожирения среди взрослого населения Орловской области (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) на уровне 6,6 процента от общей численности. Также предусмотрено снижение темпа прироста первичной заболеваемости ожирением с 20,3 процента в 2021 году до 6,6 процента к 2025 году. Впрочем, в рамках формирования здорового образа жизни бороться власти собираются не только с лишним весом.

Например, одним из целевых индикаторов подпрограммы является «снижение розничной продажи алкогольной продукции на душу населения до 4,5 литра чистого спирта к 2025 году». Также запланировано снижение доли больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, до 27,5 процента к 2025 году. Добавим, что в рамках подпрограммы власти также планируют добиться снижения заболеваемости алкоголизмом и наркоманией, снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения.

ИА «Орелград»