В Орловской области выросла стоимость патента для иностранных граждан

14.1.2023 | 16:09 Новости, Общество

С начала 2023 года она составляет 5720 рублей в месяц.

Патент выдается гражданам Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана на срок от месяца до года и позволяет иностранцам осуществлять трудовую деятельность в регионе как у физических, так и у юридических лиц, напоминает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, на 2023 год был принят депутатами Орловского облсовета в декабре минувшего года. Он необходим для того, чтобы налоги, взимаемые с иностранцев, не были ниже налогов, взимаемых с россиян. В противном случае может произойти перекос: орловцы будут выполнять ту же работу, но им придется платить с нее более крупный налог. Фиксированные платежи за период действия патента — 1200 рублей в месяц.  Вводимый коэффициент -2,1 — учитывает среднюю заплату в регионе, прогнозную величину НДФЛ.

Желающие оформить патент могут обратиться: г. Орёл, ул. Московская, д. 155  (тел. 54–13–05); (тел. 25–46–53, 25–20–03).

ИА «Орелград»

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Орелград. 2023 год

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