Орловцы встретили Новый год с белорусскими пихтами

В Орле подвели итоги контроля за ввозом в регион новогодних елок.

Территориальное Управление Россельхознадзора раскрыло любопытную новогоднюю статистику своей работы. Ведомство сообщило о результатах контроля за ввозом в Орловскую область новогодних деревьев. Сообщается, что специалистами ведомства в ноябре-декабре прошлого года при помощи Федеральной государственной информационной системы «Аргус-Фито» был проконтролирован ввоз на Орловщину праздничных деревьев из Брянской, Калужской, Пензенской областей и Пермского края, откуда в целом было завезено 200 елей и 800 сосен.

«В этих регионах установлены карантинные фитосанитарные зоны по хвойным вредителям леса, — рассказали в ТУ Россельхознадзора. — Также были поставки сосен и пихт из Беларуси – 480 штук. Фитосанитарная безопасность новогодней продукции подтверждена карантинными и фитосанитарными сертификатами. Потенциальная угроза «лесного груза» заключается в том, что вместе с приезжими хвойными красавицами на территорию нашего региона могут мигрировать карантинные вредители».

Специалисты отмечают, что особую опасность для региональных лесов представляют жуки-усачи рода Monochamus. В Орловской области очаги их обитания уже устанавливались, как устанавливались и карантинные зоны. Эти жуки, относящиеся к нескольким различным видам, способны наносить значительный урон лесным культурам. К тому же они являются переносчиками еще одного опасного карантинного организма — сосновой стволовой нематоды.

«Это в свою очередь, может привести к их распространению на свободных территориях приусадебных участков, городских парков, лесополос и способствовать повреждению лесных насаждений», — предупреждают в Россельхознадзоре.

В ведомстве также напоминают, что при вывозе подкарантинной продукции из карантинной фитосанитарной зоны предусматриваются обязательные меры соблюдения законодательства. Так, необходимо оформить карантинный сертификат, известить компетентный орган о доставке такого груза в пункт назначения немедленно и погасить сертификат в течение одного дня с момента доставки по месту назначения.

ИА «Орелград»