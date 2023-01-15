В Орловской области будут развивать сельский туризм

15.1.2023 | 13:04 Новости, Экономика

Аграриям обещают грантовую поддержку для привлечения туристов.

Фото Администрации Губернатора и Правительства Орловской области

Правительство Орловской области внесло изменения в государственную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Она была принята в 2019 году, а срок ее действия рассчитан до 2025 года включительно. Поправки, в частности, были внесены в паспорт подпрограммы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Орловской области».

Одним из ее основных мероприятий станет развитие сельского туризма. Соответственно, курировать данное направление будет региональный департамент сельского хозяйства. Новой редакцией программы предусмотрен рост объема дохода от услуг, оказываемых в сфере сельского туризма сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими грантовую поддержку, не менее чем на 5 процентов в год.

Оценивать эффективность выделенной господдержки власти будут по ряду целевых индикаторов, в том числе по количеству туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку. Конкретных цифр в программе нет, но отмечено, что работа в данном направлении должна вестись аграриями «нарастающим итогом». Вторым индикатором станет рост объема дохода от услуг, оказываемых в сфере сельского туризма – также нарастающим итогом.

ИА «Орелград»

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