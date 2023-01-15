Желающие могут оценить борьбу с коррупцией в УФСИН

Ведомство объявило о старте ежегодного антикоррупционного опроса.

Как сообщает Управление ФСИН России по Орловской области, с 15 января по 15 февраля 2023 года на официальном сайте этого ведомства пройдет опрос общественного мнения. Он был подготовлен в соответствии с письмом Минтруда России о методике оценки эффективности деятельности подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Методичка была разработана в рамках мероприятий «дорожной карты» по реализации «Основных направлений развития государственной гражданской службы Российской Федерации».

Респондентам предлагается ответить только на один вопрос: «Как Вы оцениваете работу, проводимую подразделением по противодействию коррупции УФСИН России по Орловской области в 2022 год?». Вариантов ответа всего три: надо выбрать уровень борьбы, который может быть высоким, средним или низким. К слову, в последние годы результаты опроса не могут не радовать представителей УФСИН.

Например, в 2020 году 93 процента опрошенных сочли уровень борьбы с коррупцией высоким. В 2021 году доля людей с таким мнением сократилась, но все равно составила высокие 74,3 процента. И только в 2018 году мнения разделились поровну: по 48 процентов респондентов сочли уровень борьбы с коррупцией высоким и средним, а оставшиеся два процента назвали его низким.

Тем временем, служба судебных приставов Орловской области напомнила жителям региона о работе ведомственного «телефона доверия», который функционирует в круглосуточном режиме «телефон доверия». Позвонив по номеру (4862) 72-52-83, любой может сообщить о ставших ему известными фактах проявления коррупционных действий, конфликте интересов на государственной службе, нарушении запретов, ограничений и правил служебного поведения сотрудников регионального Управления ФССП.

«Телефон доверия» функционирует в автоматическом режиме и оснащен системой записи поступающих обращений, — говорят в ведомстве. — При поступлении звонка на «телефон доверия» важно указать сведения о заявителе: ФИО, суть обращения, а также почтовый адрес или контактный телефон для предоставления официального ответа на обращение. Конфиденциальность обращения гарантируется».

ИА «Орелград»