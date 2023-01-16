Крейсер и город Орел подписали договор о сотрудничестве

16.1.2023 | 11:24 Новости, Общество

По мнению горадминистрации, он станет «новым импульсом».

«Договор предусматривает совместную работу в первую очередь по патриотическому воспитанию молодежи», — указано в сообщении пресс-службы администрации Орла.

Мэр Юрий Парахин подписал документ 10 января,  а 16 января в каюте его скрепил своей рукой командир подводной лодки «Орёл» капитан 2-го ранга Сергей Ракша. При этом присутствовали первый заместитель губернатора Орловской области Владимир Ивановский, первый заместитель мэра Орла Ирина Провалёнкова и глава Северного района Сергей Мерзликин.

Атомный подводный ракетоносец К-226 «Орел» относится к многоцелевым субмаринам третьего поколения. Его основной задачей является уничтожение авианосцев. Над этим подводным крейсером шефствует город Орел, а орловские призывники отправляются туда на службу с 2003 года. Да и в целом экипаж подлодки и наш город связывают многолетние дружеские отношения.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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