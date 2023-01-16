Орел подарил атомному крейсеру чудотворную икону

Святыню экипажу корабля передала Орловская епархия РПЦ.

Орловская епархия РПЦ передала экипажу атомного крейсера «Орел» чудотворную икону. Как уточнили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, ранее с Рождеством командование и личный состав крейсера поздравил митрополит Орловский и Болховский Тихон. Его поздравление передали первый заместитель мэра Орла Ирина Проваленкова и начальник территориального управления по Северному району Сергей Мерзликин, которые приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 30-летию подъема Андреевского флага на крейсере «Орел».

«В своем послании глава Орловской митрополии отметил, что командование и личный состав крейсера с честью совершают служение Отечеству, — говорят в митрополии. — Это служение стоит на прочной духовно-нравственной основе, которая позволяет не только надежно обеспечить обороноспособность России, но и сохранить вековые православные традиции нашего народа», — сказал митрополит Тихон, отметив, что орловские верующие ежедневно молятся об экипаже как о защитниках Отечества.

Также митрополит Тихон передал экипажу атомного крейсера чудотворную икону «Всецарица», выразив надежду на то, что эта святыня «станет корабельной и поддержит экипаж при выполнении боевых задач на северных рубежах России». Обратно в Орел также отправится икона. Она была передана орловской делегации Свято-Троицким Трифоновым Печенгским мужским монастырем, самой северной православной обителью, основанной еще в 1532 году.

ИА «Орелград»