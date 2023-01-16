Орловская область теряет примерно по 1000 человек в месяц

Обнародованы обновленные данные о демографической ситуации.

В Орловской области демографическая ситуация в январе-октябре 2022 года характеризовалась процессом естественной убыли населения. По подсчетам аналитиков Орелстата, количество умерших за этот период превысило число родившихся в 2,4 раза. В целом в регионе родилось 4209 детей, что на 271 ребенка меньше относительно аналогичного периода 2021 года. Иными словами, уровень рождаемости в области сократился на 6 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Уровень смертности тоже сократился, причем еще более значительно – на 13,5 процента, или на 1606 человек. Однако количество умерших за отчетный период времени составило 10 296 человек. Обращает на себя внимание тот факт, что среди умерших числятся 30 младенцев, скончавшихся в возрасте до одного года. Нетрудно подсчитать, что Орловская область безвозвратно теряет почти по 1000 своих жителей ежемесячно.

Существенный разрыв между уровнями смертности и рождаемости не позволяет в полной мере восполнять утраты естественным путем. Орловская область на протяжении многих лет сталкивается с не решаемой пока проблемой естественной убыли населения. Не удается восполнить потери и за счет миграции. По данным статистики, в январе-октябре 2022 года миграционная убыль населения составила 1546 человек. В другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 1421 человека больше, чем прибыло в регион. Сальдо международной миграции тоже оказалось отрицательным и составило минус 125 человек.

ИА «Орелград»