Орловская прокуратура выяснит обстоятельства ДТП с автобусом

16.1.2023 | 16:34 Новости, Происшествия

В опрокинувшемся «Луидоре» травмы получили три человека.

Фото ГУ МЧС России по Орловской области

ДТП произошло утром 16 января в районе деревни Гостомль Кромского района. Автобус курсирует по маршруту «Орел — Кромы — д. Красавка Троснянского района».

«Прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок, — сообщили в пресс-службе надзорного органа. — При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Ранее в автоинспекции сообщили, что 63-летний водитель ехал по трассе М-2 «Крым». Примерно в 6:20 он допустил наезд на земляной откос, прилегающий к обочине. В результате автобус перевернулся. Травмы получили водитель, два пассажира – женщина 32 лет и мужчина 43 лет.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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