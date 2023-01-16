Петчин рассказал об изменении формата работы главных внештатных специалистов

Глава департамента здравоохранения Орловской области возлагает на них большие надежды.

О встрече, которая состоялась на минувшей неделе, Игорь Петчин рассказал в соцсетях 16 января.

«С этого года мы планируем изменить формат работы главных внештатных специалистов, чтобы они стали флагманами своего направления в региональной медицине и связующим звеном между лечащим врачом, пациентом и Департаментом здравоохранения», — написал глава облздрава.

Чиновник также выделил ряд основных задач специалистов: анализ информации, включая зарубежный опыт; определение приоритетных специализаций для целевых контрактов на обучение; советы по улучшению маршрутизации пациентов и решения об их переводе в медучреждения другого уровня; содействие в организации закупок медоборудования. Кроме того, планируется привлечение внештатных специалистов к аттестации медперсонала, что позволит контролировать опыт.

Отметим, обязанности главных внештатных специалистов возлагаются на одного из наиболее высококвалифицированных специалистов по соответствующей специальности из учреждения здравоохранения Орловской области. На минувшей неделе был утвержден обновленный состав.

ИА «Орелград»