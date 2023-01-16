Под Орлом опрокинулся автобус, трое получили травмы

ДТП произошло утром 16 января в Кромском районе.

В УГИБДД УМВД России по Орловской области сообщили, что за рулем автобуса «Луидор» находился 63-летний водитель. Он следовал по М-2 «Крым». Примерно в 6:20 водитель нарушил расположение транспортного средства на проезжей части, допустил наезд на препятствие — земляной откос, прилегающий к обочине. Автобус опрокинулся. В результате ДТП водитель, пассажиры (43-летний мужчина и 32-летняя женщина) получили травмы. О госпитализации не уточняется.

На месте ДТП работали силы и средства 25 ПСЧ, уточнили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за минувшие выходные зафиксированы 14 ДТП, в них пять человек получили травмы.

ИА «Орелград»