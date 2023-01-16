ТТП требуются водители на зарплату от 35 тысяч рублей

Об открытии новых вакансий сообщает, пресс-служба администрации Орла.

Сотрудники нужны транспортному предприятию в связи с увеличением числа техники. На работу приглашаются водители на ЛиАЗы и ПАЗ. У претендентов обязательно должна быть открыта категория «D». Обещают зарплату от 35 тысяч рублей. Есть несколько возможных графиков труда: 5/2, 2/2 и иные.

Также в ЛиАЗы нужны кондукторы. Заработная плата от 15 тысяч рублей.

В качестве конкурентных преимуществ трудоустройства в муниципальное предприятие в администрации Орла называют оформление по Трудовому кодексу РФ, полный соцпакет, льготную пенсию.

Подробнее по телефонам (4862) 20-13-80, 20-13-84.

Отметим, 12 января состоялась встреча заместителя мэра Орла Вадима Ничипорова и перевозчиков, которые работают на маршрутах до «Лужков». В последнее время на транспортное обслуживание в этой части города было много жалоб. Перевозчики пояснили провал отсутствием водителей, которых катастрофически не хватает.

ИА «Орелград»