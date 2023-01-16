У облдепартамента запросили данные о буровых установках

16.1.2023 | 9:04 Закон и порядок, Новости

Комиссия ФАС возобновила рассмотрение дела о разработке орловских недр.

В Орле получила развитие история с жалобой компании «Новослободский карьер» на действия департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области. Как уже рассказывал «Орелград», эта компания планировала принять участие в аукционе на получение права пользования недрами на участке недр Корсаковском, расположенном в Корсаковском районе Орловской области. Победитель получал право на геологическое изучение, разведку и добычу известняков строительных.
Однако организатор торгов отклонил заявку компании, сославшись на целый ряд ее несоответствия конкурсной документации. В частности, одной из претензий стало то, что указанная в заявке буровая установка не имеет необходимых номеров. Кроме того, организаторы усомнились в наличии квалификации у сотрудников, которых потенциальный участник аукциона планировал привлечь к разработке недр.

Жалоба была направлена в УФАС России по Орловской области, где она была предварительно рассмотрена. Приведенные доводы антимонопольщики сочли достаточными для возбуждения дела по признакам нарушения организатором торгов требования закона о защите конкуренции. Для разбирательства была создана специальная комиссия. Она собралась на заседание после новогодних каникул. Решение надзорное ведомство пока не вынесло, но запросило у сторон дополнительную информацию.

Например, в департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области был направлен письменный запрос. УФАС запросило у чиновников обладминистрации письменную позицию (с нормативным обоснованием) «относительно обязательности наличия у дробильных и буровых установок заводских, инвентарных или регистрационных номеров, а именно: должны ли быть у дробильных и буровых установок такие номера и возможна ли их эксплуатация в отсутствие таких номеров?

Кроме того, от департамента потребовали письменную позицию относительно представления в составе заявки на участие в аукционе сведений о должностях привлекаемых специалистов и заводских, инвентарных или регистрационных номеров привлекаемых технических средств. Например, у чиновников спрашивают, какую, по их мнению, должность необходимо указать в случае привлечения для осуществления пользования участком недр физического лица по гражданско-правовому договору. Другой вопрос: что необходимо указать заявителю в случае отсутствия заводских, инвентарных или регистрационных номеров у привлекаемых технических средств.

ИА «Орелград»

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