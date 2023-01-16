Установлены спецтребования к охране «Дома Лизы Калитиной»

Об установлении зон охраны распорядились областные власти.

В Орловской области губернатор Андрей Клычков утвердил зоны охраны объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Дом жилой» («Дом Лизы Калитиной»), XIX в.». Напомним, он расположен в Орле на улице Октябрьской. Считается, что в нем проживала девушка, послужившая прообразом героини романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо». Известно, что сам писатель посещал этот дом. Уже много лет в Орле ведутся разговоры о приспособлении обветшавшего домика к современному использованию, однако до сих пор он простаивает и продолжает ветшать.

Свое постановление губернатор издал на основании проекта зон охраны и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, которая чуть ранее данный проект одобрила. Клычков также утвердил требования к градостроительным регламентам в границах зон охраны «Дома Лизы Калитиной». Сведения об этом будут внесены в федеральную государственную информационную систему территориального планирования.

Например, установлен режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранных зон ОЗ 1 и ОЗ 2. Там разрешается хозяйственная деятельность, направленная на сохранение и восстановление историко-градостроительной и природной среды. В частности, допускается восстановление, воссоздание и восполнение частично или полностью утраченных элементов и характеристик. Также разрешается снос и демонтаж сооружений, не представляющих историко-культурной ценности, размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования существующей застройки.

Можно проводить работы по благоустройству и озеленению территории, возводить некапитальные временные объекты благоустройства, устанавливать информационные указатели, памятные знаки и малые архитектурные формы. В то же время запрещается возведение объектов капитального строительства, установка бетонных, кирпичных, металлических и других сплошных ограждений, использование в окраске ограждений, в том числе ворот и калиток, ярких цветов максимальной насыщенности.

Постановлением запрещено направление стоков ливневых, талых и загрязненных вод в сторону территорий объекта культурного наследия, размещение на его территории взрывоопасных и пожароопасных объектов. Также запрещено использование строительных технологий, создающих динамические нагрузки и оказывающих негативное воздействие на дом-памятник. Нельзя размещать рядом с ним площадки для мусоросборников и контейнеров для отходов.

ИА «Орелград»