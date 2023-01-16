В Орле зарегистрировали первый в 2023 году случай сдачи оружия

Ружье добровольно сдал силовикам житель областного центра.

В Орле сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии приняли первое в наступившем году заявление о сдаче незарегистрированной единицы оружия. Подробности сообщила пресс-служба ведомства. Заявление написал местный житель 1988 года рождения. Силовикам он пояснил, что нашел охотничье ружье в доме своих родственников на улице Садово-Пушкарной, где он прибирался в хозяйственной постройке. Это оказалось охотничье ружье ТОЗ-БМ, которое не было зарегистрировано в установленном законом порядке.

«Мужчина принял верное решение добровольно сообщить о находке источника повышенной опасности росгвардейцам, — говорят в управлении Росгвардии. — Правоохранители поблагодарили заявителя за сознательность и уточнили, что после проведения проверок его ожидает выплата денежного вознаграждения в размере восьми тысяч рублей».

Ранее в ведомстве сообщили, что в 2022 году жители Орловской области добровольно сдали силовикам более 40 единиц незарегистрированного оружия. Наибольшее количество обращений было зафиксировано именно на территории областного центра. Общая сумма денежного вознаграждения, выплаченного орловцам, превысила 200 тысяч рублей. В 2023 году программа сдачи незарегистрированного оружия и боеприпасов с последующей выплатой денежного вознаграждения заявителям продолжила свое действие.

«За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность, напоминает начальник центра лицензионно-разрешительной работы Виктор Ермаков. — В случае добровольной сдачи незаконно хранящегося источника повышенной опасности для граждан предусмотрено освобождение от административной и уголовной ответственности».

ИА «Орелград»