В Орловской области в пожаре погиб молодой мужчина

16.1.2023 | 14:29 Новости, Происшествия

Пламя унесло жизнь 14 января в Дмитровске.

Тело 33-ленего мужчины было обнаружено в ходе тушения возгорания в деревянном доме на улице Свободиной.

Сообщение  о ЧП поступило в чрезвычайное ведомство около  8:20. Когда пожарные прибыли на место, огонь бушевал в одной из комнат здания, угрожая соседним помещениям. ГДЗС приступило к тушению. С огнём боролись сотрудники 18-й пожарно-спасательной части Дмитровского района и добровольцы. Возгорание было ликвидировано. Причины произошедшего предстоит выяснить специалистам.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования