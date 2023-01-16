В Орловской области в пожаре погиб молодой мужчина

Пламя унесло жизнь 14 января в Дмитровске.

Тело 33-ленего мужчины было обнаружено в ходе тушения возгорания в деревянном доме на улице Свободиной.

Сообщение о ЧП поступило в чрезвычайное ведомство около 8:20. Когда пожарные прибыли на место, огонь бушевал в одной из комнат здания, угрожая соседним помещениям. ГДЗС приступило к тушению. С огнём боролись сотрудники 18-й пожарно-спасательной части Дмитровского района и добровольцы. Возгорание было ликвидировано. Причины произошедшего предстоит выяснить специалистам.

ИА «Орелград»