Благоустройство детского парка Орла привело к двум уголовным делам

Использовалось более дешевое покрытие, чем предусматривал контракт.

Фигурантом дел о мошенничестве стал директор компании-подрядчика ООО «Техспецкомплект». Общий ущерб, нанесенный бюджету, оценили в 18 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. Контракты на работы заключались в августе 2020 года и январе 2021.

«В нарушение требований законодательства подрядчиком на объекте осуществлено устройство травмобезопасного покрытия, стоимость которого дешевле, чем указано в контракте, а физико-химические параметры значительно ниже, чем у материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией».

Отметим, ООО «Техспецкомплект» фигурирует в ряде уголовных дел.

Школа на улице Зеленина — хищение 30 млн рублей путем завышения стоимости материалов. Кстати, на этом объекте тоже изменили покрытие на более дешевое.

Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО «Техспецкомплект» за уклонение от уплаты 46 млн рублей налогов.

Выявлено хищение 15 млн рублей этим же подрядчиком при благоустройстве площади Жукова.

В Болхове завышение стоимости материалов при ремонте горпарка оценили в 2,4 млн рублей.

Расследование всех дел продолжается.

ИА «Орелград»