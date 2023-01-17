Богослужения станут доступнее для пациентов больницы Семашко

Договоренность о расширении сотрудничества достигнута между медиками и священнослужителями.

О том, что богослужения в храме при больнице имени Семашко в Орле станут для пациентов еще доступнее, сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи, которую провели митрополит Орловский и Болховский Тихон с недавно назначенным главным врачом больницы скорой медицинской помощи имени Семашко Павлом Сергеевым и сотрудниками медучреждения.

«Глава Орловской митрополии обсудил с медиками вопросы сотрудничества, — уточнили в митрополии. — В ходе встречи Владыка Тихон и Павел Владимирович побывали в больничном храме в честь святителя Луки Крымского. Митрополит Тихон и главный врач Павел Сергеев договорились о том, что богослужения для пациентов станут еще доступнее. Чтобы каждый желающий смог побывать на Литургии или молебне в больничном храме, богослужения решено совершать перед началом всех медицинских процедур».

В митрополии напомнили, что храм в честь святителя Луки Крымского был открыт в больнице имени Семашко в 2015 году. Здесь работает церковная лавка, есть постоянный священник, который регулярно совершает богослужения. Пациенты могут исповедаться и причаститься Святых Христовых Таин. Ранее информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ сообщал, что в праздник Рождества Христова священники Орловской епархии, окормляющие верующих на режимных территориях, совершили праздничные богослужения.

«В исправительных учреждениях УФСИН России по Орловской области священнослужители провели праздничные богослужения, поздравили осужденных с Рождеством Христовым, рассказали историю праздника, поведали о его традициях и обычаях, — отмечалось в сообщении. — Все желающие осужденные, должным образом подготовившись к церковным таинствам, исповедовались и причастились».

ИА «Орелград»