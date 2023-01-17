Более 4000 преступлений было совершено в Орле

Городское Управление МВД раскрыло статистику преступности.

УМВД России по городу Орлу обнародовало данные о деятельности подразделений полиции за 2022 год. Характеризуя состояние оперативной обстановки на территории областного центра, авторы документа отмечают, что она в целом оставалась стабильной. С позитивной стороны в документе отмечено то, что «по городу на уровне 100 процентов сохраняется раскрываемость причинения тяжкого вреда здоровью, повысилась эффективность работы по противодействию кражам, грабежам, разбоям, преступлениям экономической направленности, наметилось снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними».

В целом за 2022 год на территории города Орла было зарегистрировано 4265 преступлений. Согласно официальным данным, наметилась позитивная динамика раскрываемости грабежей, которая выросла на 10,9 процента, разбоев (на 12,2 процента), а также краж всех видов. Успехи полиция отмечает и в выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Добавим, что в областном центре наблюдается снижение, по сравнению с предыдущим годом, на 6,2 процента количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.

«Определенный положительный результат достигнут сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции, которыми выявлено 97 преступлений, — говорится в документе. — На 38,5 процента сократилось количество поставленных на учет фактов поддельных денежных купюр. За анализируемый период времени зарегистрировано 359 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудниками следственных подразделений города расследовано 777 эпизодов преступной деятельности. Сотрудниками дознания расследовано 464 эпизода преступной деятельности».

ИА «Орелград»