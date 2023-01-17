Дороги под Орлом не выдержали проверки

Серьезные нарушения были вскрыты при профилактическом обследовании.

В Ливенском районе сотрудники Госавтоинспекции провели выездное обследование автомобильных дорог на обслуживаемой ими территории. В частности, как уточнили в региональном Управлении ГИБДД, профилактическое мероприятие коснулось автомобильных дорог «Ливны — Красная Заря», «Ливны – Евланово — Долгое», «Росстани — Коротыш» и «Ливны — Красная Заря — Остров». Проверки они не выдержали.

«В ходе профилактического мероприятия выявлены значительные нарушения законодательства по содержанию дорог, в частности: значительная ямочность, выбоины, наличие стекловидного льда на проезжей части в отсутствие снегопада или метели, обочины дорог не очищены на 50 процентов их ширины, — говорится в сообщении УГИБДД. — По результатам обследования в адрес организации, ответственной за содержание улично-дорожной, направлено официальное предостережение о недопустимости обязательных требований».

В ведомстве подчеркнули, что подобные обследования проводятся регулярно в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий. Повышенное внимание уделяется таким проверкам зимой, поскольку в зимний период увеличивается количество участков с разрушенным дорожным полотном. Это не только снижает комфорт пользования дорогой, но и может привести к авариям, — говорят в Госавтоинспекции.

«Контролируя основные эксплуатационные качества автодорог, инспекторы дорожного надзора применяют в своей деятельности специальный прибор — рейку дорожную универсальную и другие приборы и инструменты, направленные в подразделение в рамках федерального национального проекта «Безопасные и качественные дороги», — добавили в ведомстве.

Согласно статистике, в 2022 году в Орловской области недостатки в содержании улично-дорожной сети способствовали совершению 198 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 22 человека погибли и 248 получили ранения различной степени тяжести. По нарушениям, связанным с ремонтом и содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД было возбуждено 400 административных материалов. В органы прокуратуры было направлено 278 информаций, в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения внесено 296 инициативных предложений. В рамках осуществления федерального государственного надзора было проведено 34 профилактических визита и объявлено 213 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

ИА «Орелград»