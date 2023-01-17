Размещение рекламы запретили в Новосиле

Ограничения касаются только территории исторического городища.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области издало приказ об установлении границ и утверждении правового режима использования территории объекта культурного наследия федерального значения: «Городище Новосиль», XII век. Согласно этому документу, на территории памятника разрешается проектирование и проведение охранных мероприятий, в том числе проведение научно-исследовательских археологических работ (в случае согласования данных работ в порядке, установленном действующим законодательством в сфере сохранения объектов культурного наследия).

Там допускается установка информационных знаков и указателей, проведение мониторинга и землеустроительных работ, а также открытый доступ к объекту археологического наследия. В то же время на территории объекта культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, хозяйственных и мелиоративных работ, в том числе работ по прокладке трубопроводов, по размещению линии электропередач, вышек мобильной связи и т.д.

Под запрет также попали вывоз грунта, распахивание плугом, разрушение и изъятие полностью или частично скрытых в земле, а также находящихся на поверхности земли остатков сооружений (постройки, хозяйственные ямы, погребения, культовые сооружения и иные объекты); предметов материальной культуры без специального разрешения — открытого листа. Кроме того, запрещается размещение рекламы, устройство автостоянок и любые виды деятельности, ухудшающие экологические условия на территории памятника и нарушающие его визуальное восприятие. Копия приказа будет направлена в Единый государственный реестр недвижимости.

ИА «Орелград»