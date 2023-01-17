С орловскими должниками пообщается искусственный интеллект

Технологии искусственного интеллекта внедряет служба судебных приставов.

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области, Федеральной службой судебных приставов внедряются технологии искусственного интеллекта и система дистанционного обслуживания граждан. В центре телефонного обслуживания по номеру 8-800-303-00-00 появилась функция автоматической обработки вызова с помощью голосового бота.

«Технологии искусственного интеллекта распознают речь абонента и синтезируют речевой ответ бота, также определят тематику запроса и различные сценарии обработки вызова, — говорят в Управлении ФССП. — При общении с гражданином голосовой бот запросит фамилию, имя и отчество, дату рождения и регион регистрации, что позволит идентифицировать обратившегося. На основании полученных сведений система сформирует запрос и в аудио формате предоставит абоненту общедоступную информацию из банка данных исполнительных производств».

Таким образом, любой желающий может при помощи голосового помощника получить необходимую информацию о себе, в том числе о наличии возбужденных исполнительных производств, наложении ареста на имущество и банковские счета, наличии ограничений на регистрационные действия с имуществом. Также бот подскажет обратившемуся гражданину, имеется ли в отношении него запрет на выезд за пределы России. Напомним, такая мера применяется приставами при наличии неоплаченных долгов.

«По запросам абонентов возможно предоставление информации о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведений о государственных услугах, предоставляемых ведомством, — добавили в УФССП. — В дальнейшем проектом предусмотрено добавление текстовых каналов обмена информацией. Центр телефонного обслуживания сможет принимать сообщения в текстовой форме из популярных источников: Telegram, Viber, VK Messenger и с официального сайта ФССП России».

ИА «Орелград»