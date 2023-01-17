Утвержден размер наград за заслуги перед Орловской областью

Размеры денежного поощрения утвердил губернатор Клычков.

Губернатор и глава регионального правительства Андрей Клычков издал указ об установлении размера единовременного денежного поощрения лиц, награжденных знаком отличия «За заслуги перед Орловской областью» в 2023 году. Установлен он в следующих величинах: I степени – 30 000 рублей, II степени – 20 000 рублей. Контроль за исполнением данного указа возложен на первого заместителя губернатора – руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области.

Напомним, что указ о знаке отличия «За заслуги перед Орловской областью» губернатор Клычков издал 30 декабря 2021 года. Этот знак является формой поощрения граждан и коллективов организаций за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии региона, научно-исследовательской деятельности, укреплении обороноспособности, законности и правопорядка, общественной и благотворительной деятельности.

Им награждаются граждане Российской Федерации и иностранцы, имеющие стаж работы в сфере профессиональной деятельности, как правило, не менее 10 лет, — при условии наличия у наград губернатора или наград органов государственной власти Орловской области. Знаком отличия награждаются и коллективы отличившихся организаций. Кстати, данным знаком разрешается награждать и за активную благотворительную деятельность.

Знак отличия имеет две степени, награждение осуществляется последовательно, от низшей степени к высшей, как правило, не ранее чем через 3 года за новые заслуги. С представлением к награждению вправе обратиться руководители органов государственной власти Орловской области и иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности, работающих на территории Орловской области. Представление к награждению направляется в администрацию губернатора и правительства региона.

Люди, награжденные знаком отличия, могут быть премированы инициатором в соответствии с действующим законодательством. Повторное награждение знаком отличия не производится. В случае утраты удостоверения награжденному выдается копия указа губернатора о награждении. Знак отличия «За заслуги перед Орловской областью» носится на левой стороне груди ниже государственных и ведомственных наград.

ИА «Орелград»