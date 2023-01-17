В Орле не будет оборудована Крещенская иордань

17.1.2023 | 11:36 Новости, Общество

Окунуться в купель можно будет в 15 муниципальных образованиях региона.

Крещение Господне православные христиане отмечают 19 января. По разным прогнозам в этот день будет от 3 градусов тепла до — 3 мороза. Это внесло коррективы в организацию. Традиционных купелей, вырезаемых во льду на Оке и Орлике, не будет.

Не рекомендуется окунаться в купель людям, у которых проблемы со здоровьем. К иордани следует подходить в удобной и не скользкой обуви. Перед полным погружением следует  смочить водой руки и лицо. Запрещается купание детей без присмотра взрослых. Нельзя употреблять алкоголь, это нарушает терморегуляцию. Лучше после посещения купели выпить горячего чая.

Для обеспечения безопасности в местах проведения купаний будет организовано дежурство сотрудников МЧС, полиции, медучреждений, органов местного самоуправления.

Количество отведенных для крещенских купаний мест может корректироваться муниципальными образованиям. С предварительным списком ознакомили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Верховский район:
село Корсунь, купель на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери;
деревня Алексеевка, купель.

Глазуновский район:
деревня Ловчиково, купель;

Дмитровский район:
село Балдыж, купель;
село Бородино, купель;
село Соломино, купель.

Залегощенский район:
деревня Ореховка, святой колодец.

Знаменский район:
село Знаменское, купель.

Краснозоренский район:
деревня Елагино, родник на реке Любовше.

Ливенский район:
деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери «Знамение»;
село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца;
деревня Викторовка, купель;
село Козьминка, купель;
деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской;
село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божией Матери.

Мценский район:
деревня Фроловка, источник священномученика Кукши.

Новодеревеньковский район:
село Судбище, родник на реке Любовше.

Новосильский район:
источник на реке Пшевке около деревни Шейно.

Покровский район:
село Верхососенское, купель у святого источника «Каменец»;
село Дросково, купель;
поселок Покровское, улица Дубровинского, купель.

Сосковский район:
село Кирово, купель купель храма преподобного Сергия Радонежского.

Урицкий район:
село Подзавалово, святой источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».

Хотынецкий район:
село Старое, купель.

Шаблыкинский район:
поселок Шаблыкино, Авангардовская купель.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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