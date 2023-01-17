В Орле не будет оборудована Крещенская иордань

Окунуться в купель можно будет в 15 муниципальных образованиях региона.

Крещение Господне православные христиане отмечают 19 января. По разным прогнозам в этот день будет от 3 градусов тепла до — 3 мороза. Это внесло коррективы в организацию. Традиционных купелей, вырезаемых во льду на Оке и Орлике, не будет.

Не рекомендуется окунаться в купель людям, у которых проблемы со здоровьем. К иордани следует подходить в удобной и не скользкой обуви. Перед полным погружением следует смочить водой руки и лицо. Запрещается купание детей без присмотра взрослых. Нельзя употреблять алкоголь, это нарушает терморегуляцию. Лучше после посещения купели выпить горячего чая.

Для обеспечения безопасности в местах проведения купаний будет организовано дежурство сотрудников МЧС, полиции, медучреждений, органов местного самоуправления.

Количество отведенных для крещенских купаний мест может корректироваться муниципальными образованиям. С предварительным списком ознакомили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Верховский район:

село Корсунь, купель на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери;

деревня Алексеевка, купель.

Глазуновский район:

деревня Ловчиково, купель;

Дмитровский район:

село Балдыж, купель;

село Бородино, купель;

село Соломино, купель.

Залегощенский район:

деревня Ореховка, святой колодец.

Знаменский район:

село Знаменское, купель.

Краснозоренский район:

деревня Елагино, родник на реке Любовше.

Ливенский район:

деревня Красово, купель у святого источника в честь иконы Божьей матери «Знамение»;

село Сосновка, купель у источника Николая Чудотворца;

деревня Викторовка, купель;

село Козьминка, купель;

деревня Угольное, купель у источника Святой Блаженной Матроны Московской;

село Казанское, купель у источника иконы Казанской Божией Матери.

Мценский район:

деревня Фроловка, источник священномученика Кукши.

Новодеревеньковский район:

село Судбище, родник на реке Любовше.

Новосильский район:

источник на реке Пшевке около деревни Шейно.

Покровский район:

село Верхососенское, купель у святого источника «Каменец»;

село Дросково, купель;

поселок Покровское, улица Дубровинского, купель.

Сосковский район:

село Кирово, купель купель храма преподобного Сергия Радонежского.

Урицкий район:

село Подзавалово, святой источник Пресвятой Богородицы «Троеручица».

Хотынецкий район:

село Старое, купель.

Шаблыкинский район:

поселок Шаблыкино, Авангардовская купель.

ИА «Орелград»