Будущий сквер Героев Донбасса включили в программу благоустройства

Присвоение статуса даст стимул для развития, считают чиновники администрации Орла.

О преображении поговорили на заседании профильного комитета Орловского городского Совета 18 января. Депутаты одобрили создание на пересечении улицы Комсомольской и Карачевского шоссе сквера Героев – защитников Донбасса. Он должен появиться перед «Домом моды». Изначально с инициативой его создания выступили общественные организации. Позже идею поддержал губернатор. Место согласовали с общественностью и на заседании комиссии по наименованию. На Яндекс.Карте зеленая зона уже получила новое название.

«По большому счету сейчас – это пустырь с рекламным экраном, — цитирует начальника управления градостроительства Владимира Плотникова пресс-служба горсовета. — А перекресток Комсомольской и Карачевского шоссе – это одна из визитных карточек города. Присвоение статуса сквера даст стимул для дальнейшего развития. Территория уже включена в муниципальную программу благоустройства городской среды».

ИА «Орелград»