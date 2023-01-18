На всех мостах Орла обновят освещение и установят камеры

Власти продолжают обеспечивать антитеррористическую безопасность.

Заказчиком работ на мостах (Лужковском, Тургеневском, Раздольном, Октябрьском, Дружбы и путепроводе на Михалицына) выступает МКУ «ОМЗ». Работа ведется по трем направлениям, уточнили в пресс-службе администрации Орла.

На 90% уже убрали зеленые насаждения перед мостами и под ними, это улучшит видимость. Работы проводит МУП «Зеленстрой».

Установкой камер занимается ООО «ИнтерМакс». Контракт заключен в минувшем году. 170 камер будут передавать данные в правоохранительные органы.

На мостах увеличат уровень освещенности, также выведут из тени пространство под ними. Замена освещения на Тургеневском мосту обойдётся в 3,2 млн рублей, на остальных пяти – 10,3 млн рублей.

Первым светлее сделают Тургеневский мост. С этим связано возможное ограничение движения до 17 февраля. На мосту будет работать техника, что сузит проезжую часть.

Все работы планируют завершить до конца зимы.

ИА «Орелград»