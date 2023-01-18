«Орелоблэнерго» и «Орелавтотранс» угодили под проверку

КСП проверила, как используются государственные акции Орловской области.

Контрольно-счетная палата региона завершила проверку законности и эффективности управления имуществом, в том числе акций, принадлежащих Орловской области. Аудиторов интересовали вопросы пополнения доходной части областного бюджета за 2021 год по отдельным акционерным обществам. Поясним, что проверке были подвергнуты две компании с госучастием — АО «Орелоблэнерго» и АО «Орелавтотранс». Аудиторы выяснили, что в «Орелоблэнерго» объем поступлений дивидендов по акциям составил 2,8 миллиона рублей, или 4 процента чистой прибыли общества. В ходе выборочно проведенного анализа были установлены недостатки и нарушения, повлиявшие на финансовый результат общества в проверяемом периоде.

«За период 2019-2021 годов неисполнение инвестиционной программы АО «Орелоблэнерго» составило в общей сумме 194,4 миллиона рублей, что исключило возможность своевременного создания (реконструкции, модернизации) производственных объектов в рамках инвестпрограммы, — говорится в материалах проверки. — В рамках законодательства в области тарифного регулирования, расходы на нереализованные инвестиционные проекты, с учетом коэффициента инфляции, подлежат исключению из необходимой валовой выручки общества в очередном периоде регулирования».

Исследованный отчет ООО «Инвест-Проект» об определении текущей стоимости основных средств «Орелоблэнерго» в количестве 7639 объектов для переоценки, как выяснилось, не соответствует требованиям законодательства в сфере оценочной деятельности. Неэффективные расходы «Орелоблэнерго» по оплате услуг «Инвест-Проекта» составили 225 тысяч рублей. Дополнительные расходы общества на возмещение ущерба и судебных издержек, произведенных бывшему главному бухгалтеру «Орелоблэнерго», неправомерно уволенному в 2019 году и восстановленному по определению суда в 2021 году, составили 2,955 миллиона рублей. Кроме того, недостача в сумме 684 тысячи рублей в нарушение требований бухучета была отнесена на расходы общества.

Что касается «Орелавтотранса», то объем поступлений за 2021 год в виде дивидендов по акциям в доход областного бюджета составил 47 тысяч рублей, или 52 процента чистой прибыли. В 2020-2021 годах введение ограничительных мер (в условиях пандемии) сократило в среднем на 28 процентов пассажирские автомобильные потоки региона к уровню 2019 года. Пассажиропоток уменьшился с 3 до 2,2 миллиона человек, что выразилось для компании в потере доходов: в 2020 году – на 32 процента, в 2021 году – на 25 процентов.

«Расчет арендной платы в результате сдачи обществом в аренду площадей недвижимого имущества и земельных участков, производился согласно «Положению об исчислении арендной платы», утвержденному руководителем общества, — следует из отчета КСП. — При этом отсутствовала единая методика расчета корректирующего коэффициента, определяемого индивидуально по каждому помещению либо части земельного участка, сдаваемого в аренду (субаренду)».

ИА «Орелград»