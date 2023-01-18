В Орловской области осудили за подлог экс-пристава

Он улучшал статистику фиктивными протоколами об административных правонарушениях.

За служебный подлог судом назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.

Ранее мужчина занимал пост заместителя старшего судебного пристава Хотынецкого межрайонного отделения УФССП по Орловской области. С 2019 по 2021 год он улучшал служебные показатели особым способом: давал указания о составлении протоколов, якобы за нарушения должниками законодательства, которых в действительности не существовало. Всего появилось 46 незаконных протоколов в отношении шестерых местных жителей. Люди привлекались к обязательным работам и штрафовались.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ и УФССП России по Орловской области.

Приговор суда может быть обжалован.

ИА «Орелград»